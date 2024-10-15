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Законодательство РК

Ревнивая жена поделилась с посторонним интимным фото мужа и попала за решетку

Женщина поделилась интимным фото мужа и лишилась свободы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:26 Фото: рixabay
В прокуратуре Западно-Казахстанской области предупреждают, что стать фигурантом уголовного дела можно и в безобидной личной переписке, сообщает Zakon.kz.

Особенно, если речь идет о "Секстинге" – переписке сексуального характера, весьма распространенной в современном мире.

По информации надзорного органа ЗКО, жительница региона из-за ревности распространила через WhatsApp интим-фото супруга.

"С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры Уральска вина подсудимой полностью доказана. Приговором Уральского городского суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы", – сообщили в прокуратуре ЗКО.

Другой житель Уральска тоже лишился свободы на три года и два месяца из-за распространения приватной фотографии супруги.

Прокуратура Западно-Казахстанской области призывает всех граждан и юридических лиц соблюдать закон и уважать права и достоинство других людей.

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