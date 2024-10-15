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Законодательство РК

Главный бухгалтер школы в Шымкенте осужден за присвоение миллионов

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 21:17 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента 15 октября рассмотрено дело по обвинению главного бухгалтера средней школы №126 "Айнатас", сообщает Zakon.kz.

Подсудимый признан виновным в присвоении 2,6 млн тенге путем начисления себе излишней заработной платы, что причинило ущерб государству.

Гособвинитель настаивал на лишении свободы, а подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб, прося суд о более мягком наказании.

Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил подсудимого к двум  годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом деле. Главу и бухгалтера врачебно-физкультурного центра осудили в Шымкенте. 

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