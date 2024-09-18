Главу и бухгалтера врачебно-физкультурного центра осудили в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении руководителя и бухгалтера КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер г. Шымкента", сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV со ссылкой на Антикор, женщины перечисляли зарплату несуществующему работнику, а деньги присваивали, сообщает Astana TV.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 3,4 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность", – рассказали в Агентстве РК по борьбе с коррупцией.

Отмечается, что приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что глава подразделения МЧС взяла взятку за трудоустройство фельдшера и попала под суд.