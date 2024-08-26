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За ночные прогулки сына Даулета Турлыханова наказали сотрудников КУИС

Турлыханов, депутат, сын , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 17:15 Фото: Instagram/unitedworldwrestling, Facebook/Анна Димитриевич, Instagram/pro.pravo.kz
Председатель Комитета уголовно-исправительной системы МВД Тенизжан Джанибеков на брифинге 26 августа 2024 года заявил, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата, сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Тенизжана Джанибекова, почему Нурасыла Болата, которого приговорили к ограничению свободы в мае 2024 года, взяли на пробационный контроль только 14 августа. До этой даты очевидцы также замечали, что он нарушает условия ограничения, гуляет по ночам.

В ответ глава Комитета уголовно-исправительной системы МВД сообщил, что после поступления в Службу пробации приговора, в тот же день, осужденный ставится на учет.

"По данному факту мы давали официальный комментарий – говорили, что приговор принят к исполнению 14 августа, тем не менее за процессуальные нарушения ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", – заявил он.

14 мая сообщалось, что Нурасылу Болату назначили два года ограничения свободы. 14 августа 2024 года адвокат Анна Чернова заявила, что осужденный, который должен находиться на пробационном контроле, разгуливает по ночным улицам Алматы. В Военном суде прокомментировали ситуацию. 

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