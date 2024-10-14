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Нурасыл Болат снова нарушил пробационный контроль: КУИС намерен добиться лишения его свободы

Нурасыл Болат снова нарушил пробационный контроль: КУИС намерен добиться его лишения свободы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 11:33 Фото: instagram/pro.pravo.kz, t.me/qirsabyn
Сына Даулета Турлыханова – Нурасыла Болата снова заметили прогуливающимся по ночному Алматы, тогда как он в это время должен находиться дома из-за ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

В казахстанских пабликах гуляют видеодоказательства того, как Нурасыл Болат, игнорируя свое наказание – ограничение свободы, развлекается в ночное время. Судя по кадрам, он празднует в ресторане 18-летие знакомой.

"Разве сын Турлыханова Нурасыл Болат не должен в это время находиться дома? После получения двух лет ограничения свободы в августе этого года сына депутата уже замечали прогуливающимся в ночное время по улицам Алматы. Тогда отделался он тем, что его еще не ставили на пробационный учет. Считаем, что первое нарушение Нурасыл себе уже заработал, так как находился в увеселительном заведении после 23:00. Прописан он в Астане, тогда как видео снято в Алматы", – говорится в публикации.

Инцидент прокомментировали в КУИС МВД РК. По информации ведомства, Нурасыл Болат отбывает наказание в виде ограничения свободы и состоит на учете в службе пробации Алматы.

"По факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы", – отметили в комитете.

14 августа 2024 года алматинский адвокат Анна Чернова заявила, что сын депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат, который должен находиться на пробационном контроле, разгуливает по ночным улицам Алматы. Из-за инцидента КУИС МВД РК провел служебную проверку. Также на нарушение отреагировали в Военном суде РК.

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