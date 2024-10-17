Сын депутата Даулета Турлыханова снова предстанет перед судом

Сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат снова предстанет перед судом, сообщает Zakon.kz.

Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда.

"Материалы по делу Нурасыла Болата поступили в районный суд №2 Медеуского района Алматы. Дату рассмотрения пока не назначили", – заявили в суде.

В октябре в казахстанских пабликах появились видео, как Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом. Авторы публикаций утверждают, что он праздновал в ресторане 18-летие своей знакомой в нарушение установленного режима ограничения свободы.

Нурасыл Болат не в первый раз подозревается в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.

16 октября Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына Нурасыла Болата на тое. Он заявил, что провел с ним воспитательную беседу о том, что нельзя нарушать порядок.