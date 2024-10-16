В Жамбылской области заблокировано 2886 наркосайтов и уничтожено 1183 тонны дикорастущей конопли

Это результат инициатив прокуратуры. Эффективная и системная борьба с наркопреступностью имеет ключевое значение для обеспечения общественной безопасности и здоровья населения, подчеркнул прокурор области Нургалым Абдиров на межведомственном совещании.

В совещании участвовали все специализированные следственные и оперативные подразделения правоохранительных органов.

Совместными усилиями удалось снизить уровень наркопреступлений на 15,3% – с 457 до 387 случаев. Это стало возможным благодаря совместной работе с местными исполнительными органами в рамках программы "Есірткісіз болашақ", которая включала определение участков произрастания наркотических растений и уничтожение 1183 тонн дикорастущей конопли в пяти районах области (в 2023 году – 220 тонн).

С помощью разработанного прокуратурой телеграм-бота "NarkoShekteuTaraz" было заблокировано 2886 наркосайтов, а также уничтожено 439 граффити, что привело к регистрации 21 уголовного дела.

Прокуроры также проводят факультативные занятия для школьников и студентов колледжей, акцентируя внимание на выявлении негативного контента, пропагандирующего наркотики.

Нургалым Абдиров отметил важность недопущения провокаций и превышения полномочий при расследовании наркопреступлений.

В отношении сотрудников полиции, незаконно вовлекших семерых граждан в уголовное преследование, проводятся досудебные расследования по фактам провокации преступлений и превышения должностных полномочий.

В этом году вынесен обвинительный приговор в отношении двух сотрудников межрайонного отдела по борьбе с наркотиками "Дельта-Долина" (приговор не вступил в законную силу), а 34 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Для предотвращения подобных нарушений действует совместный межведомственный план с четкими мерами и зонами ответственности.

Прокуратура Жамбылской области продолжает активно работать в этом направлении.

