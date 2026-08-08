376 тонн дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области

В Меркенском районе Жамбылской области с июня проводят мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли в рамках ОПМ "Қарасора – 2026", сообщает Zakon.kz.

Работы проходят при координации прокуратуры района с участием уполномоченных государственных органов.

Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в районе составляет около 19 тыс. гектаров. К работам привлекли 28 добровольцев из 14 сельских округов, а также необходимую спецтехнику.

На сегодняшний день на площади 580 гектаров скосили и уничтожили путем сжигания 376 тонн дикорастущей конопли.

В прокуратуре отмечают, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и направлены на профилактику незаконного оборота наркотиков. По данным ведомства, комплексная профилактическая работа уже способствует снижению уровня наркопреступности.

За семь месяцев 2025 года в районе зарегистрировали 45 наркопреступлений, тогда как за аналогичный период 2026 года – 28. Таким образом, их количество снизилось на 37,8%.

Основными целями операции остаются профилактика наркопреступлений, пресечение незаконного оборота наркотических средств, обеспечение общественной безопасности и защита молодежи от воздействия наркотиков.

Прокуратура напоминает, что незаконное выращивание, хранение, перевозка, сбыт и другие действия, связанные с оборотом наркотических средств, влекут ответственность по законодательству Казахстана.