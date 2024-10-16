Казахстанцам пообещали морозный ноябрь

Казахстанцы в октябре почувствовали ощутимое похолодание. Синоптики решили не ждать и рассказать, какие сюрпризы ждут жителей страны уже в ноябре. Также специалисты составили прогноз на зиму. О сюрпризах погоды – в материале Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом. Также в течение всего месяца прогнозируют порывистый ветер, метели, гололед и туманы.

По-зимнему морозной погоды стоит ждать во второй половине месяца.

При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

на севере, в центре и востоке республики в ночные часы – до -15-24°С, днем до -7-12°С;

на западе и в южной половине страны ночью – до -3-15°С, днем до 0-7°С.

Впрочем, на смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс из Средней Азии и Средиземного моря придет тепло:

на большей части республики – до +3+8°С;

в южной половине – до +8+15°С.

В целом, заявляют синоптики, температура воздуха в ноябре ожидается около нормы на большей части республики.

Также говорится и про зимние месяцы.

"Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном (в северных, центральных и восточных регионах ночью 30-45 градусов мороза, на западе и юге страны – 25-35 градусов мороза)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в январе выше нормы на 1°С ожидается на западе, северо-западе страны (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Костанайской области).

В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°, около нормы – в северных регионах страны.

С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.

Что касается марта, то это переходный период между зимой и весной, после теплых дней могут возвращаться морозы и снегопады.

"По предварительному прогнозу, в марте температура ожидается выше нормы на 1° на большей части территории страны, около нормы – в юго-восточной половине республики". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также уже с предупреждением выступил акимат Алматы. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы в связи с прогнозом снега, гололеда и похолодания. Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке.