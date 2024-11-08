Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз погоды на 9 ноября: каких сюрпризов ждать жителям Казахстана

Прогноз погоды на 9 ноября: каких сюрпризов ждать жителям Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:08 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую субботу, 9 ноября 2024 года.

Согласно прогнозу, по республике ожидаются туманы, порывистый ветер, на севере, востоке, в центре – метель.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед, в северных, восточных и центральных регионах страны преимущественно в виде снега... В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях днем ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на предстоящие выходные. Согласно данным специалистов, большую часть территории страны охватывает северный циклон, в связи с чем 9, 10 и 11 ноября 2024 года сохранится неустойчивый характер погоды.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:08
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:08

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 ноября 2024 года, можете узнать по ссылке.

Читайте также

На видео &quot;с разливом серной кислоты&quot; в Туркестанской области отреагировала компания-добытчик
Видео "с разливом серной кислоты" прокомментировали в Туркестанской области
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
Алматы погрузился в 10-балльные пробки
30 километров пробки: водители большегрузов продолжают жаловаться на дороги в ЗКО
30-километровые пробки: водители большегрузов продолжают жаловаться на дороги в ЗКО
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: