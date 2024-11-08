Прогноз погоды на 9 ноября: каких сюрпризов ждать жителям Казахстана
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды на предстоящую субботу, 9 ноября 2024 года.
Согласно прогнозу, по республике ожидаются туманы, порывистый ветер, на севере, востоке, в центре – метель.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед, в северных, восточных и центральных регионах страны преимущественно в виде снега... В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях днем ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на предстоящие выходные. Согласно данным специалистов, большую часть территории страны охватывает северный циклон, в связи с чем 9, 10 и 11 ноября 2024 года сохранится неустойчивый характер погоды.
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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 ноября 2024 года, можете узнать по ссылке.
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