Снег, гололед и похолодание: акимат обратился к алматинцам с предупреждением

В Алматы в связи с прогнозом снега, гололеда и похолодания коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Об этом 16 октября 2024 года проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Напомним, с 14 октября в Алматы началось выпадение сильных осадков в виде дождя, который идет с небольшими перерывами.

"По прогнозу РГП "Казгидромет", завтра, 17 октября, возможен снег. С началом холодов прогнозируется снижение температуры воздуха, что может привести к образованию гололеда. В связи с возможным возникновением обледенения и гололедицы, особенно выше пр. аль-Фараби, владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить безопасность на дорогах". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В акимате подчеркнули, что коммунальные службы готовы к оперативному проведению противогололедных работ. Для осуществления противогололедных работ привлечены 10 подрядных организаций, 841 единица техники и 1405 дорожных рабочих. Заготовлено 76 тонн противогололедных материалов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На проезжей части дорог возможно образование обледенений и накатов, поэтому водителям следует снижать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, учитывая повышенный риск возникновения аварий. Пешеходам также стоит быть осторожными при передвижении по тротуарам из-за вероятного образования гололедной пленки", – следует из обращения акимата к алматинцам.

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