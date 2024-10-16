Абылкасымова сделала заявление по факту продажи данных казахстанцев

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Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова прокомментировала заявления Министерства цифровизации о том, что банки продавали личные данные казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, данная информация, безусловно, требует проверки. "У нас есть такая специальная система по борьбе с киберинцидентами. Эта система работает с 2022 года. Мы можем совместно с банками предотвращать атаки на информационные системы. Значительно в целом было ужесточено регулирование по информационной безопасности банков второго уровня. На постоянной основе проводятся проверки банков", – дополнила Абылкасымова. Она отметила, что в этом году уже провели 21 проверку банков по вопросам информационной безопасности. "Безусловно, какие-то нарекания и нарушения мы выявляем во время проверок, которые банки потом устраняют. Но относительно утечки персональных данных – эта информация у нас не подтверждается и дополнительно еще раз потребуем и проверим. У Министерства цифровизации есть также свои функции. Возможно, они со своей стороны какие-то нарушения выявили. Это требует уточнений", – сообщила спикер. 15 октября 2024 года председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов заявил, что сотрудники банков продавали личные данные казахстанцев. Читайте также Сильный ветер с дождем парализовали Алматы Игрокам в онлайн-казино ограничили выдачу кредитов в Казахстане

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