Касым-Жомарт Токаев принял Мадину Абылкасымову: какие поставлены задачи
По информации Акорды, глава государства заслушал отчет о результатах регулирования и развития финансового рынка за 8 месяцев 2026 года и задачах на предстоящий период.
"Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в рамках реализации нового закона о банках полностью обновлена подзаконная база и принято 80 нормативно-правовых актов. Обеспечена устойчивость банковского сектора. Активы банков увеличились до 75,6 трлн тенге (на 6,9%), достаточность капитала составляет 20,7%", – пишет сайт президента.
В рамках надзорной деятельности за 8 месяцев 2026 года агентство провело 279 инспекторских проверок субъектов финансового сектора.
"Применено 190 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 465 млн тенге. На рынке микрофинансирования и коллекторских агентств лишены лицензии 13 субъектов, у шести субъектов приостановлены лицензии, четыре коллекторских агентства исключены из реестра", – доложила Абылкасымова.
Президент также был проинформирован о мерах по расширению финансирования экономики и снижению закредитованности населения.
- Кредиты бизнесу увеличились на 3,5% и достигли 16 трлн тенге. Объем новых кредитов бизнесу вырос с начала года на 19,1% до 12,5 трлн тенге.
- В результате регуляторных мер темпы роста потребительского кредитования за 7 месяцев текущего года замедлились до 4,6%.
- С июля текущего года запущена платформа коллективного урегулирования проблемных займов Finkelisim.kz.
- До конца года начнет работу офис Единого финансового омбудсмена для рассмотрения обращений граждан.
Мадина Абылкасымова также доложила об исполнении поручений главы государства по разработке Программы развития рынка капитала и рынка страхования до 2030 года, а также о проектах новых законов "О рынке капитала" и "О рынке страхования".
"Отдельно была представлена информация о цифровизации финансового сектора и внедрения искусственного интеллекта. Агентством создана единая надзорная платформа FinAI с использованием искусственного интеллекта. До конца года будет разработана Стратегия внедрения ИИ во всех секторах финансового рынка, предусматривающая единые подходы к информационной безопасности и защите данных", – сообщила глава АРРФР.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению финансовой стабильности, применению искусственного интеллекта в финансовой сфере, расширению кредитования реального сектора, расширению рынков капитала и страхования.
3 сентября президент принял нового главу МИД и поставил перед ним ряд задач.