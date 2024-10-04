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Комфортная школа: в Атырауской области открылись первые две современные школы

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:35 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
4 октября в областном центре в рамках нацпроекта "Комфортная школа" сданы в пользование два средних учебных заведения – школа №47 на 1 200 мест в селе Береке Алмалинского сельского округа и №46 на 300 мест в микрорайоне Сарыозек, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата области, в церемонии открытия образовательных объектов принял участие аким области Серик Шапкенов, который поздравил местных жителей с этим событием.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:35

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что качество образования является значимым условием для развития нации, и поручил создать необходимые условия для обучения и всестороннего развития каждого ученика. В новых образовательных объектах созданы все условия для получения качественных знаний и развития творческих способностей. Уверен, что в новых школах взаимодействие между учителями, учениками и родителями будет наиболее эффективным, что наши выпускники покажут высокие результаты и будут конкурентоспособными на рынке труда", – сказал Шапкенов.
открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:35

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В новых школах более трех тысяч детей в две смены будут обучать 120 учителей.

Среди тех, чьи дети и внуки будут обучаться в новых учебных заведениях, – жительница села Береке Ханшайым Копбергенова. Все ее восемь внуков пойдут в новую школу. Пожилая женщина рада – теперь дети их села не будут испытывать неудобств из-за нехватки мест, а будут учиться в современной школе.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:35

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Этого события мы ждали давно – от начала до завершения строительства. Мы рады, что новый объект раскрыл свои двери для наших ребят. Раньше дети учились в сельской школе, но были проблемы с нехваткой мест. Теперь вопрос решен. Пусть наши дети и внуки получают достойное образование и станут в будущем гордостью страны", – сказала Копбергенова.

Школы оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к Центру оперативного управления. Для начальных и старших классов отведены отдельные блоки. Кроме того, создана беспрепятственная среда для детей с особыми потребностями.

открытие школы, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:35

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Территория объектов образования оборудована двумя беговыми дорожками, баскетбольной, волейбольной, теннисной, игровой и workout-площадками.

В зданиях школ расположены два спортивных зала, две столовые для младших и старших классов, актовый зал на 260 мест, библиотека, медицинские пункты, современные аудитории, лаборатории по физике и химии, STEM-кабинеты. С учащимися будут работать психолог и логопед.

До конца текущего года в рамках нацпроекта "Комфортная школа" будут сданы в пользование еще три школы.

До конца 2025 года в 12 школах, построенных в рамках нацпроекта, будут обучаться более 12 тыс. учащихся.

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