Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Туркестане на День шанырака молодожены заключили брак

В Туркестане на день шанырака молодожены заключили брак, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:45 Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В преддверии четвертого дня Наурызнамы – Дня шанырака, в Туркестане состоялась церемония бракосочетания.
Во Дворце бракосочетания в Туркестане молодожены поженились, пройдя обряд неке қию. Среди молодых пар есть и представители других национальностей.
В Туркестане на день шанырака молодожены заключили брак, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:45

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Специалисты КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики Туркестана стали свидетелями торжественного мероприятия, а члены коллегии бабушек города благословили молодые семьи.
В Туркестане на день шанырака молодожены заключили брак, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:45

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На мероприятии, направленном на популяризацию ценности семьи, пары, совместно прожившие 50 и 25 лет, дали свои советы молодоженам.

Читайте также

Жители Казахстана – за концепцию снижения вреда: исследование
Жители Казахстана – за концепцию снижения вреда: результаты исследования
Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы
Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы
оформление Караганда
Праздничное оформление района в Караганде едва не обошлось в миллиард тенге
Айсулу Омарова
Туркестан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: