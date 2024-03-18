В Туркестане на День шанырака молодожены заключили брак
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В преддверии четвертого дня Наурызнамы – Дня шанырака, в Туркестане состоялась церемония бракосочетания.
Во Дворце бракосочетания в Туркестане молодожены поженились, пройдя обряд неке қию. Среди молодых пар есть и представители других национальностей.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Специалисты КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики Туркестана стали свидетелями торжественного мероприятия, а члены коллегии бабушек города благословили молодые семьи.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
На мероприятии, направленном на популяризацию ценности семьи, пары, совместно прожившие 50 и 25 лет, дали свои советы молодоженам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript