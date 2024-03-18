В Туркестане на День шанырака молодожены заключили брак

В преддверии четвертого дня Наурызнамы – Дня шанырака, в Туркестане состоялась церемония бракосочетания.

Во Дворце бракосочетания в Туркестане молодожены поженились, пройдя обряд неке қию. Среди молодых пар есть и представители других национальностей.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Специалисты КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики Туркестана стали свидетелями торжественного мероприятия, а члены коллегии бабушек города благословили молодые семьи.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На мероприятии, направленном на популяризацию ценности семьи, пары, совместно прожившие 50 и 25 лет, дали свои советы молодоженам.