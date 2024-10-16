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Полицейские обратились к жителям Абайской области со срочным заявлением

полицейские обратились к жителям Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 23:54 Фото: pixabay
16 октября в Абайской области наблюдается густой туман, из-за чего видимость снижена. В связи с этим полицейские региона обратились к местным жителям, сообщает Zakon.kz.

Они попросили водителей соблюдать безопасную дистанцию, снижать скорость и быть предельно внимательными.


Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 17 октября 2024 года.

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