Полицейские обратились к жителям Абайской области со срочным заявлением

Фото: pixabay

16 октября в Абайской области наблюдается густой туман, из-за чего видимость снижена. В связи с этим полицейские региона обратились к местным жителям, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: