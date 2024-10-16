Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 17 октября 2024 года.
Из прогноза следует, что погода без осадков ожидается лишь на севере и юге страны.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем на юго-западе прогнозируются сильные дожди с грозами... По стране ожидаются туманы, на западе, юге, юго-востоке – усиление ветра, на востоке, юго-востоке, в центре республики – гололед".РГП "Казгидромет"
По данным гидрометцентра, ночью в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях сохранятся заморозки -1-6°С.
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