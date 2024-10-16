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Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября

Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 18:32 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ожидать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 17 октября 2024 года.

Из прогноза следует, что погода без осадков ожидается лишь на севере и юге страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем на юго-западе прогнозируются сильные дожди с грозами... По стране ожидаются туманы, на западе, юге, юго-востоке – усиление ветра, на востоке, юго-востоке, в центре республики – гололед".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, ночью в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях сохранятся заморозки -1-6°С.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре-2024. О прогнозе на 17-19 октября можете узнать здесь.

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