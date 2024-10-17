Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Костанайской области прокомментировали дефицит сжиженного газа

АГЗС, Автомобильная газозаправочная станция, сжиженный газ, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:30 Фото: Zakon.kz
16 октября руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров прокомментировал ситуацию в регионе по сжиженному газу, сообщает Zakon.kz.

Со слов чиновника, на данный момент на всех АГЗС области имеется запас газа. Это 460 тонн, еще 395 тонн находится в пути. Об этом пишет местное издание "Наша газета".

"Дефицит сжиженного газа в нашей области обычно возникает осенью и весной, когда идут уборочные и посевные работы".Даурен Аскаров
Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:30

Даурен Аскаров, фото: ng.kz

Он также пояснил, что в этом месяце регион получает газ у CNPC-Актобемунайгаз. Однако сейчас у них возникли небольшие трудности по выработке сжиженного газа.

Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 06:30

Фото: ng.kz

"Они оповестили наши газо-сетевые организации об этом, но за причиненные неудобства компенсацию мы возместим. Никуда этот газ не денется, мы его завезем в полном объеме. Может быть небольшое отставание от графика, но контракты заключены, за их неисполнение имеются штрафы", – отметил Аскаров.

А 14 октября аким города Костанай Марат Жундубаев прокомментировал журналистам покупку нового автомобиля Kia Sorento за 23 млн тенге.

Читайте также

полицейские обратились к жителям Абайской области
Полицейские обратились к жителям Абайской области со срочным заявлением
Аягоз остался без отопления из-за коммунальной аварии
Из-за коммунальной аварии Аягоз остался без отопления
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана
Алия Абди
Транспорт Актобе Костанай Костанайская область акимат 2024 год АЗС Штрафы Газоснабжение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: