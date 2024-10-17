В Костанайской области прокомментировали дефицит сжиженного газа

16 октября руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров прокомментировал ситуацию в регионе по сжиженному газу, сообщает Zakon.kz.

Со слов чиновника, на данный момент на всех АГЗС области имеется запас газа. Это 460 тонн, еще 395 тонн находится в пути. Об этом пишет местное издание "Наша газета".

"Дефицит сжиженного газа в нашей области обычно возникает осенью и весной, когда идут уборочные и посевные работы". Даурен Аскаров

Даурен Аскаров, фото: ng.kz

Он также пояснил, что в этом месяце регион получает газ у CNPC-Актобемунайгаз. Однако сейчас у них возникли небольшие трудности по выработке сжиженного газа.

Фото: ng.kz

"Они оповестили наши газо-сетевые организации об этом, но за причиненные неудобства компенсацию мы возместим. Никуда этот газ не денется, мы его завезем в полном объеме. Может быть небольшое отставание от графика, но контракты заключены, за их неисполнение имеются штрафы", – отметил Аскаров.

А 14 октября аким города Костанай Марат Жундубаев прокомментировал журналистам покупку нового автомобиля Kia Sorento за 23 млн тенге.