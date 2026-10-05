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Общество

Алматинец организовал гигантскую пирамиду, "заработавшую" 25 млрд тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 12:59 Фото: pexels
В Алматы осудили 17 человек по факту организации и участия в финансовой (инвестиционной) пирамиде "AB", собравшей с людей более 25 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В Алматинском городском суде 5 октября 2026 года раскрыли детали дела.

"В январе 2023 года Т. разработал схему привлечения денег граждан под видом участия в программах потребительского кооператива "ПК AB". Участникам предлагались программы, связанные с возможностью получения дохода, приобретения автомобиля либо жилья. Также для привлечения большего числа вкладчиков Т. организовал работу региональных офисов в различных городах Казахстана, проводил встречи и онлайн-мероприятия, разъяснял условия программ и давал указания лицам, участвовавшим в деятельности структуры", – говорится в сообщении.

Затем к деятельности кооператива привлекли еще троих человек и региональных руководителей. Они привлекали новых участников, организовывали работу офисов, прием денег и их перечисление на подконтрольные счета.

"По версии стороны обвинения, привлеченные денежные средства не использовались в предпринимательской деятельности, обеспечивающей исполнение обязательств перед участниками, а перераспределялись между участниками системы, использовались для выплаты бонусов, хозяйственных расходов и в иных целях", – сообщили в суде.

Всего в рамках деятельности "AB" от казахстанцев привлекли 25 422 708 589 тенге, что относится к особо крупному размеру.

Подсудимые вину не признали. Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор.

Приговором Алмалинского районного суда Алматы основной фигурант признан виновным и осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы.

Трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы.

Еще 13 подсудимых приговорены к условным срокам в связи с тем, что некоторые из них матери несовершеннолетних детей, в престарелом возрасте, и выполняли второстепенную роль. У них ничего не конфисковано.

Конфискованное имущество осужденных, их супругов, родственников и других людей, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будет обращено в счет возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим по делу.

Приговор не вступил в законную силу.

В Астане ранее вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды World Business Consulting, собравшей с казахстанцев около 23 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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