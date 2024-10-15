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Экс-руководителей центров обслуживания населения задержали в Карагандинской области

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 08:45 Фото: gov4c.kz
Задержаны бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.

"Тем самым в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Двум экс-руководителям ЦОН судом:

  • санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей;
  • наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее в шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США.

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