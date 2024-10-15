Экс-руководителей центров обслуживания населения задержали в Карагандинской области

Задержаны бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.

"Тем самым в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Двум экс-руководителям ЦОН судом:

санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей;

наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее в шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США.