Экс-руководителей центров обслуживания населения задержали в Карагандинской области
Фото: gov4c.kz
Задержаны бывший руководитель СпецЦОН и заместитель руководителя ЦОН, сообщает Zakon.kz.
По сообщению пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.
"Тем самым в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
Двум экс-руководителям ЦОН судом:
- санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей;
- наложен арест на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
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