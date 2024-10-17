На какие суммы пособий могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охватили 576,4 тыс. семей на общую сумму 348,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В том числе за сентябрь данный вид пособия получили 525,9 тыс. семей на общую сумму 35,2 млрд тенге.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода", – сообщили в министерстве.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге.

16 октября в Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили, кто из граждан вправе претендовать на специальную социальную выплату (ССВ) и каков ее размер.