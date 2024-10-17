В Туркестанской области принимают строгие меры по искоренению коррупции в сфере образования

Сегодня в акимате Туркестанской области состоялось совещание по рассмотрению представлений в отношении работников отдела образования Шардаринского района, в работе которых был выявлен ряд нарушений.

На нем обсуждались вопросы по уголовному делу по факту хищения средств из бюджета организованной преступной группой в особо крупном размере в отношении должностных лиц указанного отдела образования в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса РК.

В совещании приняли участие руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мурат Толеубаев и заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев. Для курирующих борьбу с коррупцией заместителей акимов районов и городов была организована онлайн-связь.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов государственной политики, указав на важность усиления мер по предотвращению коррупционных проявлений.

"Глава государства четко отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов в государственной политике. За последние годы в стране было проведено немало антикоррупционных реформ. Ответственность за коррупцию подчиненных работников и непринятие антикоррупционных мер возложена непосредственно на первого руководителя. По действующему законодательству, каждый руководитель государственного органа обязан на постоянной основе принимать меры по предупреждению коррупции в своем коллективе", — сказал Мурат Толеубаев, призвав ответственное управление прилагать совместные с департаментом усилия в этом направлении.

Заместитель акима области добавил, что, несмотря на значительные меры по предотвращению коррупции, в некоторых районах продолжают фиксировать факты коррупции. Бейсен Тажибаев призвал руководителей быть более ответственными за должностные действия своих сотрудников, усиливать контроль и проверочные работы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Несмотря на то, что в области ведется планомерная работа по профилактике коррупции, подобные нелицеприятные факты, к сожалению, все еще имеют место. В некоторых районах это наблюдается даже после перехода на новую систему. Поэтому каждый из вас должен принять в своем коллективе меры по предупреждению коррупции. Вы как первые руководители несете ответственность за каждого своего сотрудника. Поручаю максимально усилить контроль и проверки в этом направлении", – отметил замакима.

На совещании с докладом выступил и. о. руководителя областного управления образования Жандос Маханбетов. Руководитель отдела департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Султанбек Шотарбай доложил об итогах проведенного мониторинга.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В завершении рабочей встречи представители департамента ответили на вопросы участников и обсудили предложения руководителей городских и районных отделов образования по профилактике коррупции.

Отметим, что в сфере образования Туркестанской области через Департамент казначейства открыты и финансируются общие учреждения. На сегодняшний день ведется мониторинг по ведению бухгалтерского сопровождения по обучению соответствующих специалистов и внедрению данных сотрудников во всех школах, расположенных в районах, городах, с участием сотрудников управления и специалистов Департамента. Совместная рабочая группа объезжает районы, города, проводит встречи с руководителями отраслей, бухгалтерами. В течение трех месяцев специалисты прошли обучение по новой системе финансового образования.