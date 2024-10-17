Тепло возвращается в квартиры жителей Аягоза после аварии

В Аягозе Абайской области завершили ремонтные работы по восстановлению тепловой сети, сообщает областной комитет энергонадзора.

"16 октября около 23:00 в Аягозе завершены ремонтные работы. С этого момента начался постепенный подъем температуры и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", – говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, температура горячей воды должна варьироваться от +50 до +70 градусов.

16 октября в Аягозе произошло аварийное отключение теплоснабжения. Аварию ликвидировали в этот же день.