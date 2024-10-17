Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тепло возвращается в квартиры жителей Аягоза после аварии

Тепло возвращается в квартиры жителей Аягоза после аварии, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 12:50 Фото: Zakon.kz
В Аягозе Абайской области завершили ремонтные работы по восстановлению тепловой сети, сообщает областной комитет энергонадзора.
"16 октября около 23:00 в Аягозе завершены ремонтные работы. С этого момента начался постепенный подъем температуры и к утру она достигла 50 градусов. Территориальный департамент Комитета энергонадзора держит ситуацию под контролем, обстановка стабильная", – говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, температура горячей воды должна варьироваться от +50 до +70 градусов.

16 октября в Аягозе произошло аварийное отключение теплоснабжения. Аварию ликвидировали в этот же день.

Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Почему не все жители Алматы получили "Президентское оповещение"
Ущерб почти в 392 млн тенге: завершено расследование в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging
Ущерб почти в 392 млн тенге: завершено расследование в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging
Автобусная полоса, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии
Объявлено о перекрытии бульвара им. Бухар Жырау в Алматы
Айсулу Омарова
Абайская область Аягоз 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: