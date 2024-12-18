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Происшествия

В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора

В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 01:39 Фото: МЧС РК
В городе Аягоз Абайской области 18 декабря произошло возгорание трансформатора, расположенного на улице Кабанбай, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и с помощью воздушно-механической пены локализовали и полностью ликвидировали огонь. Отмечается, что благодаря действиям сотрудников службы ЧС удалось избежать распространения пламени.

По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Серьезный пожар вспыхнул в цеху по обработке ваты в Шымкенте. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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