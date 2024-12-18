В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора
Фото: МЧС РК
В городе Аягоз Абайской области 18 декабря произошло возгорание трансформатора, расположенного на улице Кабанбай, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и с помощью воздушно-механической пены локализовали и полностью ликвидировали огонь. Отмечается, что благодаря действиям сотрудников службы ЧС удалось избежать распространения пламени.
По данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Серьезный пожар вспыхнул в цеху по обработке ваты в Шымкенте.
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