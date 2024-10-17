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Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретился с жителями района Жанибек

Встретился с жителями района Жанибек, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:15 Фото: акимат ЗКО
17 октября 2024 года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил район Жанибек с рабочим визитом. В ходе поездки он ознакомился с работой ключевых промышленных и социальных объектов района, а также провел встречу с местными жителями.

Одним из значимых объектов посещения стал асфальтный завод, открытый в 2021 году. На сегодняшний день предприятие производит до 90 тонн асфальта в час, обеспечивая работой 70 человек, из которых 50 – местные жители. Завод играет важную роль в развитии дорожной инфраструктуры региона.

Встречаются с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:15

Фото: акимат ЗКО

Также аким области посетил районный Дом ветеранов, где обсудил вопросы поддержки пожилых граждан.
Завершилась поездка встречей с населением района Жанибек, где Нариман Турегалиев отчитался о своей деятельности и ответил на актуальные вопросы граждан. В частности, обсуждались темы строительства автомобильной дороги в селе Куйгенколь, состояние дорог в районе, обеспечение жителей питьевой водой, организация транспортировки людей и улучшение социальной защиты.

Встретился с жителями района Жанибек, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:15

Фото: акимат ЗКО

"Мы понимаем, что вопросы дорог, водоснабжения и социальной поддержки являются приоритетными для населения. Работы по их решению уже ведутся, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы улучшить условия жизни наших граждан. Ваше мнение и обратная связь очень важны для нас, и каждое обращение будет учтено в дальнейших планах развития региона. Все поручения главы государства, касающиеся вопросов развития региона, всегда находятся на особом контроле", – отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.
Встретился с жителями района Жанибек, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 16:15

Фото: акимат ЗКО

Поднятые вопросы были внимательно рассмотрены, аким заверил, что работа по их решению ведется и будет продолжена в рамках региональных программ. Встреча позволила жителям напрямую выразить свои предложения и получить разъяснения по волнующим темам.

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