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Законодательство РК

Криминализировать киберпреступления хотят в Казахстане

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:37 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Екатерина Смышляева в кулуарах палаты 17 октября 2024 года заявила, что, несмотря на принимаемые меры, число киберпреступлений в стране не снижается, сообщает Zakon.kz.

Как отметила мажилисвумен, весь мир решает, что с этим делать.

"Поэтому в рамках Цифрового кодекса, я полагаю, вместе с правоохранительными органами по вопросам криминализации тоже будем работать. Потому что мы сегодня видим, что ситуация к лучшему не меняется. То есть мы видим ухудшение. Но вы чтобы понимали, киберпреступление – это не совсем даже про мошенничество, это больше про взлом информационных систем", – пояснила Екатерина Смышляева.

Однако она не сказала, какие санкции предлагаются депутатами.

16 октября 2024 года председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила о планах расширить основания для списания мошеннических кредитов.

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