Криминализировать киберпреступления хотят в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Екатерина Смышляева в кулуарах палаты 17 октября 2024 года заявила, что, несмотря на принимаемые меры, число киберпреступлений в стране не снижается, сообщает Zakon.kz.

Как отметила мажилисвумен, весь мир решает, что с этим делать.

"Поэтому в рамках Цифрового кодекса, я полагаю, вместе с правоохранительными органами по вопросам криминализации тоже будем работать. Потому что мы сегодня видим, что ситуация к лучшему не меняется. То есть мы видим ухудшение. Но вы чтобы понимали, киберпреступление – это не совсем даже про мошенничество, это больше про взлом информационных систем", – пояснила Екатерина Смышляева.

Однако она не сказала, какие санкции предлагаются депутатами.

16 октября 2024 года председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова заявила о планах расширить основания для списания мошеннических кредитов.