Социально значимые биржевые товары появятся в Казахстане

Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2024 года объяснила, почему расширяют перечень социально значимых биржевых товаров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что есть два разных понятия – "социально значимые товары" и "социально значимые биржевые товары". Цены на первые регулирует Минторговли.

"По первому списку регулирование как было, так и остается, контроль над ценами остается. По биржевым социально значимым товарам эти меры вводятся для того, чтобы этими товарами торговали только те биржи, которые не допускают резких скачков необоснованных цен и так далее. Требование к ним усиливается, чтобы, так сказать, "серые" схемы рынка не работали", – отметила она.

По ее словам, сейчас в категории биржевых товаров находится 18 позиций.

"Не все будут отнесены к социальным. Социальные – это товары, которые так или иначе влияют на продовольствие. Это нефтепродукты, то есть, что является потребностью каждого из нас, и, конечно, речь идет о сельхозпродукции, в частности, допустим, зерно. Есть энергоносители, например, уголь – для населения это чувствительный момент. На сегодня в отношении этих товаров после принятия законопроекта, скорее всего, будет установлен статус социально-значимых товаров. Соответственно, котировка будет справедливой и прозрачной", – добавила депутат.

Такая мера, продолжила она, позволит исключить спекуляции на рынке и может привести даже к снижению цен.

Депутаты Мажилиса Парламента 18 сентября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли".