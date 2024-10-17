Полиция Алматы напомнила о важном: зимние шины обязательны с декабря

В ближайшие дни в Алматы заметно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до трех градусов. В связи с ухудшением погодных условий городская полиция выступила с предупреждением и напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Начальник управления административной полиции Департамента полиции (ДП) Алматы Асхат Кулбаев рекомендует водителям и владельцам транспортных средств заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние на транспортных средствах.

Он подчеркнул, что запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).

"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. После первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП (18 460 тенге)". Асхат Кулбаев

Ранее синоптики рассказали, что жителей Алматы и Астаны ждут заморозки до 4 градусов. В Шымкенте будет гораздо теплее. Там температура воздуха прогреется до 25 градусов. Какие сюрпризы еще преподнесет октябрь в ближайшие три дня, можно прочитать по этой ссылке.