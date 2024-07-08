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В "КазАвтоЖол" напомнили автовладельцам правила поведения в дождливую погоду

Упавшее дерево на дорогу, упавшее дерево на машину, упавшее дерево на автомобиль, упавшее дерево, поврежденная машина, поврежденный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 04:30 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий и объявленным штормовым предупреждением нацкомпания "КазАвтоЖол" выпустила 8 июля ряд рекомендаций для водителей авто, сообщает Zakon.kz.

"КазАвтоЖол" настоятельно напоминает автовладельцам о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах. В их числе:

1. Снижение скорости. Летние штормы могут сопровождаться сильным дождем и ветром, что ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Рекомендуется уменьшить скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

2. Избегать резких маневров, поскольку на мокрой дороге резкие повороты и торможения могут привести к аквапланированию и заносу автомобиля. Управлять машиной необходимо плавно.

3. Включать фары. В условиях плохой видимости обязательно включать ближний свет фар и противотуманные фары, чтобы сделать свой автомобиль более заметным для других участников движения.

Дождь, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 04:30

Фото: pixabay

4. Проверять стеклоочистители и убедиться, что они в исправном состоянии, а стеклоомывающая жидкость заполнена. Это поможет поддерживать хорошую видимость в дождь.

5. Быть готовыми к обломкам на дороге. Сильный ветер может повалить деревья и разбросать обломки по дороге. Будьте внимательны и избегайте препятствий.

6. Избегать затопленных участков. Никогда не пытайтесь проехать через глубокую воду, даже если она кажется незначительной. Вода может скрывать ямы и существенно повредить автомобиль.

Дождь, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 04:30

Фото: pixabay

7. Регулярно проверять прогноз погоды и сообщения о дорожной обстановке.

8. Останавливаться в безопасном месте. Если шторм усиливается, то лучше остановиться в безопасном месте, вдали от деревьев и линий электропередач и переждать непогоду.

Ночь, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 04:30

Фото: pixabay

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на вторник, 9 июля 2024 года.

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