В Уральске жители девятиэтажки боятся, что их дом может рухнуть

Жильцы девятиэтажки в Уральске заявили, что их дом построен с многочисленными дефектами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", опасная девятиэтажка расположена по улице Монкеулы 108/5. Здесь в стенах щели, а в доме холод. Жить в квартирах невозможно. Поэтому пока с дома сняли кладку, будут утеплять минватой, а затем класть новую.

Жильцы рассказали, что социальный дом сдали в эксплуатацию в 2019 году. Здесь в основном живут люди с инвалидностью и неполные семьи.

"Думала, наконец-то у нас появился свой угол. Мы даже и представить не могли, насколько этот дом проблемный. В первый год после заселения, в одном из подъездов жильцы заметили между стеной и лестницей образовались огромные сквозные щели. Такие же щели есть и в квартирах. Это ужасно. Вы посмотрите, кладку просто запенили. В некоторых квартирах, с учетом того, что есть отопление зимой, от холода идет изо рта пар. Стены мокрые, в комнатах образовываются сосульки", – поделилась одна из жильцов Татьяна Маркова.

Фото: "Мой город"

Жильцы говорят, что застройщиком дома выступал ТОО "Бирлик". Сейчас компанию признали банкротом, а руководитель отбывает наказание. Заказчиком является "Казахстанская жилищная компания".

"Из-за многочисленных жалоб с нашего дома сняли кладку. Отштукатурят, следующий слой будет минвата, а потом снова кирпич. Такого рода ремонтные работы нельзя проводить, когда люди находятся в квартирах. Это небезопасно. На любого из нас может упасть кирпич на голову. Скоро зима, по СНИПу не положено делать кладку в мороз. Ну не будет адгезии с кирпичом, иными словами вода в растворе будет замерзать и качество кладки ухудшается. Какой смысл это делать сейчас", – отметила Татьяна Маркова.

Фото: "Мой город"

В доме проблема и с канализацией. Подвалы затоплены и там установлены металлические подпоры, чтобы не рухнул дом. Жильцы говорят, что фундамент дома был рассчитан на пять этажей, но возвели девять.

Фото: "Мой город"

Жители требуют денежную компенсацию или чтобы им предоставили другое жилье. Они считают, находиться в этой девятиэтажке опасно. Ремонт им обещали сделать до декабря.

Пока комментарии от заказчика АО "Казахстанская жилищная компания" получить не удалось.

В Аксу подрядчики не берутся за ремонт разрушающейся пятиэтажки, и теперь жителям придется самим сносить два верхних этажа и куда-то переселять людей.