Строительная балка рухнула на жителя Уральска в заброшенном доме
Фото: pixabay
Сотрудники МЧС спасали в Уральске мужчину, которого придавила рухнувшая строительная балка, сообщает Zakon.kz.
Горожанин зашел в заброшенный дом, расположенный в поселке Деркул, и оказался в смертельной опасности, когда на него рухнула перекладина.
"Оперативно прибывшие спасатели достали из дома 27-летнего мужчину. У него оказался перелом ноги. Для транспортировки ногу пострадавшего зафиксировали медицинской шиной, после чего передали бригаде скорой помощи", – сообщили в пресс-службе министерства.
Фото: МЧС РК
Ранее в пресс-службе МЧС РК поделились тревожными кадрами спасения новорожденного малыша. Ребенка экстренно доставили из Риддера в Усть-Каменогорск бортом санитарной авиации.
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