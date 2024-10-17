О коррупционных схемах в школах ВКО рассказал Антикор

В Антикоррупционной службе рассказали о коррупционных нарушениях в учреждениях образования Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Издание YK-news.kz пишет, что с 2020 года в сфере образования зарегистрировано 68 коррупционных преступлений. Виновных привлекли к ответственности. Такие данные привел руководитель Антикоррупционной службы по ВКО Денис Шакенов.

Однако, по его словам, факты поборов в школах не регистрировали уже давно, но регулярно выявляют "мертвые души" и случаи незаконного начисления надбавок.

"Принимают на работу человека, который фактически не работает, но получает деньги. А незаконно начисленные премиальные или надбавки переводят обратно тому, кто их начислил, или обналичивают. Мы минимизировали эти факты, но они все равно возникают. Сейчас у нас есть такие уголовные дела", – поделился Денис Шакенов.

Руководитель Антикоррупционной службы по ВКО добавил, что одной из главных мер борьбы с подобными явлениями является внедрение системы так называемой облачной бухгалтерии во всех 343 школах области. Однако не все учреждения образования перешли на новую систему. В ведомстве намерены продолжить мониторинг ситуации и добиться того, чтобы нарушений не было.

Казахстанцам напомнили о том, куда жаловаться на поборы в школах.