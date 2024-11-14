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Антикор выявил серьезные коррупционные риски в "СК-Фармация"

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, цены на лекарства, медикаменты , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 18:45 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой совместно с Министерством здравоохранения в первом квартале проведен анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация", сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, в "СК-Фармация" имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

"Во-первых, при формировании предельной цены учитывается заявленная производителем или поставщиком стоимость лекарств и медизделий. Уже потом на эту сумму делаются наценки. Затраты на доставку составляют 15%, маркетинг – 30%, оптовую и розничную торговлю – от 10 до 55%", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он пояснил, что при таком расчете наценка на доставку на дорогое лекарство будет выше, чем у дешевого, несмотря на одинаковые условия перевозки и хранения.

"В результате такого механизма ценообразования конечный потребитель покупает медицинские препараты как минимум в два раза дороже себестоимости (предельная цена более 1267 зарегистрированных препаратов увеличилась на 100% и более)", – заявил он.

Кроме того, установлены семь фактов участия в тендерах "СК-Фармация" одних и тех же компаний парами, что указывает на признаки картельного сговора. Эти компании выступали единственными конкурентами друг для друга, происходил обмен победами. Каждая из компаний выигрывала аукцион с минимальным снижением цены – на 1%.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручал Министерству здравоохранения обеспечить бесперебойное обеспечение лекарствами и их заблаговременный закуп.

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