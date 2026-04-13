История со свалкой у нацпарка "Алтын-Эмель" получила продолжение

Стихийную свалку около Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" в области Жетысу ликвидировали, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе акимата региона.

"Территория на 65-м километре перевала Алтын-Эмель по трассе Сарыозек – Коктал полностью очищена от мусора. Работы были организованы с использованием специальной техники, и в результате территория приведена в надлежащее состояние", – говорится в сообщении.

Ранее казахстанцев возмутило видео с горами мусора рядом с популярным туристическим маршрутом на перевале Алтын-Эмель.