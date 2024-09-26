Полиция показала лица алматинцев, мусорящих в городе
Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
26 сентября 2024 года сотрудники Департамента полиции Алматы на основе материалов Центра оперативного управления (ЦОУ) составили видеоподборку, в которой показали, как мусорят некоторые жители мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что на видео можно разглядеть лица некоторых "культурных" алматинцев.
Как отмечается, операторы ЦОУ круглосуточно мониторят камеры, установленные в местах массового скопления людей, а также во дворах жилых домов и в малолюдных переулках – там, где, казалось бы, возможно остаться незамеченным.
"Многие недобросовестные граждане именно на это и рассчитывают: им кажется, что никто не заметит, как они выбрасывают окурки, бумажки или бычки от сигарет на тротуар. Однако на самом деле система видеофиксации нарушений позволяет привлечь их к ответственности – это служит ориентиром для участковых инспекторов и экипажей патрульной полиции, которые выписывают штрафы. Это абсолютно адекватная реакция на правонарушение и верный способ борьбы с бескультурьем. Каждый из нас может внести свой вклад в воспитание здорового, законопослушного и принципиального поколения, активно поддерживая благородную акцию "Таза Қазақстан", – констатировал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
В городском ДП напомнили, что в Алматы усилили меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства.
Управление экологии и окружающей среды в сотрудничестве с Департаментом полиции проводит совместные рейды для выявления нарушителей.
18 сентября 2024 года стало известно, что недобросовестные алматинцы будут оштрафованы за оставление мусора.
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