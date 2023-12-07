Новый спорткомплекс, набережная и Аэропортовское озеро: что показали Досаеву в Турксибском районе

Аким Ерболат Досаев посетил с рабочим объездом очередной район Алматы. В этот раз глава мегаполиса ознакомился с новыми объектами, которые появятся в Турксибском районе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь Ерболат Досаев отправился в школу №195, которую планируют расширить за счет пристройки.

Фото: акимат Алматы

Всего в Турксибском районе 32 школы и в некоторых из них ощущается острая нехватка ученических мест. Новая пристройка к школе №195 будет представлять трехэтажный корпус на 450 мест со спортзалом для младших классов, столовой и учебными классами. Также по проекту появится галерея между основным здание школы и планируемым корпусом на уровне второго этажа.

Строительные работы начнутся в январе 2024 года, в целом проект рассчитан на один год.

Фото: акимат Алматы

Ерболату Досаеву также рассказали о благоустройстве набережной реки Малая Алматинка. Как отметил руководитель Управления экологии и окружающей среды города Серик Адилбаев, в настоящее разрабатывается ПСД по благоустройству набережной зоны до границы города.

Разработчик проекта добавил, что это будет новое место притяжение для всех жителей района. По его словам, здесь появится несколько активных зон для детей, зоны отдыха и пешеходные дорожки, отдельно обособят экозону.

Кроме того, по проекту планируют установить пешеходный мост, который соединит два берега.

Фото: акимат Алматы

Здесь же местным жителям удалось задать интересующие вопросы градоначальнику. В частности жители спросили акима о новых автобусных маршрутах.

Ерболат Досаев отметил, что в этом году акимат закупил 600 автобусов, 150 из них уже курсируют по городу, еще 450 должны поставить в ближайшее время. В связи с этим пообещал в следующем году запустить в район новые маршрутные автобусы.

Фото: акимат Алматы

Следующая точка в расписании акима – стадион "Авиатор", где появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоит отметить, что решение о строительстве ФОКа было принято в связи с отсутствием спортивных комплексов в районе аэропорта.



Фото: акимат Алматы

Руководитель Управления спорта Ерден Хайруллин подчеркнул, что строительные работы запланированы на июнь 2024 года. Проект был разработан совместно с учетом рекомендации действующих тренеров, правил Международной Федерации плавания и рекомендаций Национальной стрелковой ассоциации Казахстана.

"Основной принцип этого проекта – максимальное использование полезной площади, комфортность для занимающихся и универсальность в использовании", – сказал Ерден Хайруллин.

По проекту отделка здания будет из HPO панелей двух цветов. Общий стиль – минимализм с элементами хай-тек.

"Давайте подумаем по дизайну. Мы же делаем ФОК, есть хорошие материалы, давайте подберем. Ну и по общему дизайну нужно поработать", – сделал замечание Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

На территории ФОКа будет 50-метровый бассейн, где можно будет заниматься водным поло, синхронным плаванием, прыжками в воду с трамплина.

"А вы получили заключение от Федерации водных видов спорта, соответствует он международным нормам? Если будет 50-метровый бассейн, то есть возможность проводить здесь серьезные соревнования, это как раз то, чего не хватает городу. Если вложены деньги, то нужно все сделать как положено", – подчеркнул аким Алматы.

Фото: акимат Алматы

Однако помимо бассейна, проект также включает:

универсальный зал для бадминтона, волейбола, баскетбола, тенниса и гандбола;

50-метровый стрелковый тир;

тренажерный зал;-зал настольных игр.

"Моя задача не в том, чтобы все совместить в одном здании. Мне нужна специализация, также вопросы безопасности обязательно нужно учесть. Помимо этого, у вас здесь нет open space для того, чтобы люди могли разговаривать, проводить конференции, нет места для тренеров", – добавил Ерболат Досаев.

Отвечая на вопрос, руководитель Управления спорта заверил, что на втором этаже как раз будут кабинеты тренеров, администрации, медпункт и буфет.

Аким все же поручил устранить все замечания и только после утверждать ПСД.

Фото: акимат Алматы

Последний объект – Аэропортовское озеро. Ерболат Досаев ознакомился с подготовительными работами по механической очистке озера, которую не проводили с момента появления водоема. Несмотря на это, оно всегда пользовалось популярностью у населения.

Фото: акимат Алматы

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров рассказал, что в рамках запланированных работ дно озера планируют очистить от ила и камыша, провести дноуглубительные работы. Однако провести механическую очистку водоема возможно будет только после полного сброса воды.

"Такие объекты должны обслуживаться на регулярной основе. Опустошать водоем необходимо ежегодно, насколько я знаю, каждые пять лет нужно проводить многофакторные обследования. Самое главное – проводите работы качественно", – сказал Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Помимо этого, территорию вокруг озера планируют благоустроить. По поручению акима в этом районе появится общественное пространство, установят фонари и уличную мебель для отдыха у воды. Кроме того, планируют построить пешеходный мост, который соединит микрорайон Маяк с другим берегом.

К слову, в 2023 году по поручению акима впервые за 50 лет почистили дно озера Сайран.