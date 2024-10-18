О планах по продлению метро до аэропорта рассказал аким Алматы

В Алматы 18 октября состоялась встреча акима Ерболата Досаева с жителями Турксибского района. Во время беседы был поднят вопрос работы над развитием транспортной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

Осень в Алматы вступила в свои права. И, как заметили горожане, в мегаполисе не все улицы успели отремонтировать в подходящих для дорожных работ условиях. Акиму задали вопрос: когда закончатся дорожно-строительные работы в этом году и не скажется ли непогода на качестве дорожного покрытия.

Досаев ответил, что основные работы по ремонту с 1 ноября будут постепенно прекращать.

"Есть определенные условия, при которых возможно проводить дорожно-строительные работы. Если дневная температура позволит специалистам работать, то мы будем это отрабатывать". Ерболат Досаев

Также аким уделил внимание транспортной системе города. На замечание некоторых горожан, что слишком долго ведется строительство двух новых станций "Калкаман" и "Барлык" алматинского метро, градоначальник сказал следующее:

"Метро будет строиться. В этом году строительство велось не такими активными темпами. У нас главная задача – завершить прокладку линии до станции "Калкаман". Но при этом рассматривается расширение метрополитена в западном направлении до рынка "Барлык", где появится новый транспортный пересадочный узел. Также готовится проект в западном направлении, в сторону аэропорта. Надеемся, что в следующем году все сдвинется, и мы сможем гораздо высокими темпами строить метро". Ерболат Досаев

Он отметил, что такие виды транспорта, такие как метро, ЛРТ (легкорельсовый транспорт) и выделенные линии для автобусов, является приоритетной задачей.

"Мастер-план транспортного каркаса утвержден. В следующем году начнутся основные капиталовложения и строительство больших проектов", – заключил Ерболат Досаев.

При этом он пояснил, что скорость строительства метро такая же, как во всех больших городах с интенсивным трафиком движения. Поэтому "низкой" ее не назовешь.

"В нашем городе на начало сентября текущего года зарегистрировано 700 тыс. машин. Вдобавок к этому ежедневно в мегаполис заезжает еще 400-450 тыс. автомобилей извне. Таким образом, каждый день на дорогах находится более миллиона автомобилей. Поэтому наш приоритет – сделать в Алматы развитый общественный транспорт, чтобы автолюбители сделали свой выбор в его пользу". Ерболат Досаев

Аким добавил, что в мегаполисе проводится активное обновление транспорта, маршрутизация его направлений, продолжается работа над созданием выделенных линий на городских дорогах.

"Я надеюсь, что 2025-2026 годы будут в транспортном вопросе решающими", – заключил глава города.

Также аким Алматы Ерболат Досаев 18 октября 2024 года на встрече с жителями Турксибского района рассказал, когда начнутся работы по благоустройству рощи Баума.