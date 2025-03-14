#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
495.28
538.32
5.77
Политика

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с послом Республики Беларусь Алексеем Богдановым

Встреча, экономика, торговля, дипломатия, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 14:16 Фото: акимат города Алматы
В Алматы состоялась встреча акима города Ерболата Досаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексеем Богдановым.

Глава города поздравил Алексея Богданова с недавним назначением на дипломатический пост и отметил высокий уровень сотрудничества между Алматы и Республикой Беларусь, основанный на многолетних дружеских отношениях.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие торгово-экономических связей, инвестиционного взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.

Беларусь является важным экономическим партнером Алматы: в городе функционирует 405 предприятий с белорусским капиталом, а товарооборот между Алматы и Беларусью в 2024 году составил порядка 300 млн долларов США.

В завершение стороны договорились о взаимном направлении бизнес-делегаций, активизации торгово-экономического, инвестиционного и научно-образовательного сотрудничества.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
Политика
15:11, Сегодня
МИД Казахстана сделал заявление по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией
Казахстан и ЕС подписали важное соглашение
Политика
16:56, 13 марта 2025
Казахстан и ЕС подписали важное соглашение
Еврокомиссар о визите в Казахстан: Это моя первая значимая миссия
Политика
15:03, 13 марта 2025
Еврокомиссар о визите в Казахстан: Это моя первая значимая миссия
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: