Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с послом Республики Беларусь Алексеем Богдановым

В Алматы состоялась встреча акима города Ерболата Досаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексеем Богдановым.

Глава города поздравил Алексея Богданова с недавним назначением на дипломатический пост и отметил высокий уровень сотрудничества между Алматы и Республикой Беларусь, основанный на многолетних дружеских отношениях.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие торгово-экономических связей, инвестиционного взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.

Беларусь является важным экономическим партнером Алматы: в городе функционирует 405 предприятий с белорусским капиталом, а товарооборот между Алматы и Беларусью в 2024 году составил порядка 300 млн долларов США.

В завершение стороны договорились о взаимном направлении бизнес-делегаций, активизации торгово-экономического, инвестиционного и научно-образовательного сотрудничества.