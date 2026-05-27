Цементовоз перевернулся на трассе в ВКО: водителя с трудом извлекли из кабины
Фото: telegram/qr_tjm
На трассе Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи в Восточно-Казахстанской области перевернулся цементовоз. Водителя зажало в кабине многотонной машины, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, первую помощь 39-летнему водителю, зажатому в кабине, оказали врачи Центра медицины катастроф.
Кадры спасательной операции опубликовали сотрудники ведомства:
Сразу после извлечения из цементовоза, пострадавшего доставили в ближайшую больницу.
