Династия лесоводов Омаровых на протяжении 80 лет охраняет акмолинские леса

Марат Омаров – это человек, для которого забота о лесах и природе не просто работа, а настоящая семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение.

Потомственный лесовод с двадцатилетним стажем в природоохранной сфере, с 2016 года он возглавляет Катаркольское лесничество ГНПП "Бурабай". Его трудовой путь – это история преданности делу охраны природы и защиты биологического разнообразия.

"Наша семейная династия насчитывает несколько поколений: мой дед начинал свою трудовую деятельность егерем-объезчиком в Буландынском лесхозе в 40-х годах, а отец проработал помощником и мастером в Катаркольском лесничестве с 1961 года. Профессия лесовода стала для меня естественным выбором, и, получив образование ветфельдшера и бакалавра лесного хозяйства, я начал свой путь в Катаркольском совхозе в качестве веттехника. Акмолинские леса – это отдельный вид искусства, настолько красивая и уникальная у нас природа. Не представляю свою жизнь без своей работы", – рассказывает Марат Омаров.

Особым этапом его карьеры стали годы работы в мараловодческом хозяйстве в 2014-2016 годах, где Марат Омаров внес значительный вклад в увеличение поголовья животных. За свою самоотверженную работу он был награжден почетными и государственными наградами, включая юбилейную медаль к 25-летию Независимости Казахстана и ведомственный нагрудный знак II степени "Биоэртүрлікті сақтау ісіне қосқан үлесі үшін". Герой признается, что труд в лесном хозяйстве не всегда легкий, но не жалеет, что пошел по стопам деда и отца.

"Работа в природоохранном учреждении сложна и многообразна. Это не только физический труд, но и важная социальная миссия – охрана лесных массивов и сохранение биоразнообразия. Обязанности инспекторского состава парка включают патрулирование и охрану территории от незаконных вырубок и браконьерства, особенно в предновогодний период, когда возрастает угроза вырубки хвойных деревьев. Инспекторы также следят за чистотой территории, предотвращая замусоривание, и обеспечивают правильное использование лесных ресурсов", – рассказывает Марат Сайранович.

Марат Омаров придает большое значение семейным ценностям. Вместе с супругой они воспитали четверых детей, двое из которых выбрали путь отца, связав свою жизнь с природоохранной деятельностью. Эта преемственность – доказательство того, что любовь к природе у Омаровых передается от поколения к поколению, как и ответственность за ее сохранение.

Его работа – это не просто выполнение служебных обязанностей, но и ежедневный вклад в сохранение природного наследия уникального уголка Казахстана – Бурабай. Марат Сайранович Омаров своим трудом доказывает, что защита природы – это важнейшая миссия, требующая постоянной преданности, знаний и любви к своему делу.