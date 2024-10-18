Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Династия лесоводов Омаровых на протяжении 80 лет охраняет акмолинские леса

Династия лесоводов Омаровых на протяжении 80 лет охраняют акмолинские леса, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:59 Фото: ГНПП Бурабай
Марат Омаров – это человек, для которого забота о лесах и природе не просто работа, а настоящая семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение.

Потомственный лесовод с двадцатилетним стажем в природоохранной сфере, с 2016 года он возглавляет Катаркольское лесничество ГНПП "Бурабай". Его трудовой путь – это история преданности делу охраны природы и защиты биологического разнообразия.

"Наша семейная династия насчитывает несколько поколений: мой дед начинал свою трудовую деятельность егерем-объезчиком в Буландынском лесхозе в 40-х годах, а отец проработал помощником и мастером в Катаркольском лесничестве с 1961 года. Профессия лесовода стала для меня естественным выбором, и, получив образование ветфельдшера и бакалавра лесного хозяйства, я начал свой путь в Катаркольском совхозе в качестве веттехника. Акмолинские леса – это отдельный вид искусства, настолько красивая и уникальная у нас природа. Не представляю свою жизнь без своей работы", – рассказывает Марат Омаров.

Особым этапом его карьеры стали годы работы в мараловодческом хозяйстве в 2014-2016 годах, где Марат Омаров внес значительный вклад в увеличение поголовья животных. За свою самоотверженную работу он был награжден почетными и государственными наградами, включая юбилейную медаль к 25-летию Независимости Казахстана и ведомственный нагрудный знак II степени "Биоэртүрлікті сақтау ісіне қосқан үлесі үшін". Герой признается, что труд в лесном хозяйстве не всегда легкий, но не жалеет, что пошел по стопам деда и отца.

"Работа в природоохранном учреждении сложна и многообразна. Это не только физический труд, но и важная социальная миссия – охрана лесных массивов и сохранение биоразнообразия. Обязанности инспекторского состава парка включают патрулирование и охрану территории от незаконных вырубок и браконьерства, особенно в предновогодний период, когда возрастает угроза вырубки хвойных деревьев. Инспекторы также следят за чистотой территории, предотвращая замусоривание, и обеспечивают правильное использование лесных ресурсов", – рассказывает Марат Сайранович.

Марат Омаров придает большое значение семейным ценностям. Вместе с супругой они воспитали четверых детей, двое из которых выбрали путь отца, связав свою жизнь с природоохранной деятельностью. Эта преемственность – доказательство того, что любовь к природе у Омаровых передается от поколения к поколению, как и ответственность за ее сохранение.

Его работа – это не просто выполнение служебных обязанностей, но и ежедневный вклад в сохранение природного наследия уникального уголка Казахстана – Бурабай. Марат Сайранович Омаров своим трудом доказывает, что защита природы – это важнейшая миссия, требующая постоянной преданности, знаний и любви к своему делу.

Династия лесоводов Омаровых на протяжении 80 лет охраняют акмолинские леса , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:59

Фото: ГНПП Бурабай

Читайте также

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
АЗРК планирует отменить предельные цены на ГСМ
Шаг к модернизации судебной системы в День Республики
В ЗКО открылось новое здание районного суда: шаг к модернизации судебной системы ко Дню Республики
Таза Қазақстан
"Таза Қазақстан": в Алматы стартовала кампания "Жарқын күз"
Айсулу Омарова
Акмолинская область Бурабай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Айкын Толепберген закатил роскошную свадьбу
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: