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Общество

Воздушный рубеж: как вертолетчики Восточного Казахстана охраняют жизни с небес

Работа МЧС ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 11:35 Фото: пресс-центр ВКО
В Восточно-Казахстанской области дороги – не всегда путь к спасению. Тысячи километров между селами, горные перевалы, снежные лавины и паводки – все это не просто испытания природы, а повседневная реальность региона.

Здесь, где земля часто недоступна, надежда поднимается в небо – в лице авиационного подразделения, которое уже более четверти века остается незаменимой опорой в борьбе за человеческие жизни.

Это не просто пилоты. Это – спасатели, врачи, разведчики, бойцы первой линии обороны.

Горы Катон-Карагайского нацпарка, степи Зайсана, ледяные просторы Курчумского района, озера Марқакөл и Алаколь – все это часть огромной территории, которую обслуживает КГП на ПХВ "Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области". В экстремальных условиях оно становится не просто "глазами" региона, а его сердцем, бьющимся в небе.

Фото: пресс-центр ВКО

Когда в феврале 2024 года снежная буря заблокировала трассы Кокпектинского района, а более 100 человек оказались в ловушке, только экипаж Ми-8 смог прорваться сквозь метель и вывезти людей в безопасную зону. За этот героизм трое спасателей были награждены государственными медалями.

Это – не исключение, а норма для этих мужчин и женщин, чья работа – летать туда, где другие не могут пройти.

Каждый вылет – это не просто рейс. Это борьба со временем, стихией и страхом.

Санитарная эвакуация из отдаленных аулов – неразрывная часть миссии. Вертолеты, оснащенные реанимационным оборудованием, спасают младенцев, беременных женщин, тяжелых пациентов с инсультами и травмами. С 2023 по 2025 год десятки жизней спасены благодаря оперативной работе в связке с Центром экстренной медицины.

Лесные и степные пожары, паводки, взрывные лавинные работы, мониторинг рек и снежных масс в горах – все это тоже зона ответственности авиационного подразделения. До 200 вылетов ежегодно – не просто цифра, а доказательство системы, которая работает на опережение.

Фото: пресс-центр ВКО

Когда в апреле 2025 года вспыхнул пожар в Зайсанском районе, именно вертолет с бортовым водосливным устройством локализовал огонь в труднодоступных местах. Пожар мог перекинуться на десятки километров леса и пастбищ, но был остановлен с воздуха.

Авиационное подразделение – единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс: ангары, оборудование, воздушный флот. Это редкий случай преемственности, когда традиции передаются из рук в руки, от наставников – молодым специалистам.

Сегодня предприятие готовится стать и образовательной базой: строящиеся аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае требуют будущих техников, механиков, диспетчеров. И именно здесь, в сердце Восточного Казахстана, может родиться новая школа воздушных профессионалов.

Фото: пресс-центр ВКО

ВКО – это не только край красивых пейзажей и богатых недр. Это регион, который знает цену человеческой жизни. Здесь по-настоящему понимают: спасение – не лозунг, а ежедневный труд. И над этим трудом – небо. И в этом небе – они.

Они – те, кто не ищет славы. Кто уходит на задание в пургу, в ночь, в неизвестность. Ради того, чтобы кто-то другой увидел утро.

Если вы когда-нибудь увидите в небе вертолет с символикой Восточного Казахстана, знайте: он летит туда, где больше всего нужна помощь. Где ее невозможно доставить иначе. Где чья-то жизнь зависит от их мастерства и мужества.

Именно поэтому каждый житель региона может с гордостью сказать: у нас есть те, кто поднимается в небо, чтобы спасти тех, кто остался на земле.

Фото: пресс-центр ВКО

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Айсулу Омарова
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