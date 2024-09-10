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Из-за серого экспорта топлива на границе Казахстана усилят контроль

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В правительстве РК прошло совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе премьера, по итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны.

"Основной причиной являются перетоки и серый экспорт из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами. Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", – сказано в сообщении.

Для недопущения дефицита на внутреннем рынке Агентству по финмониторингу, погранслужбе КНБ, Комитету госдоходов совместно с другими заинтересованными госорганами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.

Также первый заместитель премьер-министра поручил Министерству энергетики актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ.

О том, как дешевый казахстанский бензин и дизель вывозят из страны в обход запрета, мы рассказывали здесь.

В Казахстане действует полугодовой запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. 6 августа сообщалось, что его намерены продлить.

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