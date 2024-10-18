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Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане

Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 17:45 Фото: unsplash
30 ноября 2024 года в Астане впервые состоится грандиозное международное ледовое шоу, которое соберет на одной площадке самых ярких и талантливых фигуристов мира.

Как передает Elordainfo.kz, в нем примут участие:

  • двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко,
  • чемпионка России, первая женщина, исполнившая четыре четверных прыжка в одном прокате Александра Трусова,
  • чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Дмитрий Алиев,
  • чемпионка Европы, победительница финала Гран-при Алёна Косторная,
  • двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала Гран-при, четырехкратный чемпион Испании Хавьер Фернандес,
  • серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров Гергий Куница,
  • чемпион России среди юниоров Александр Плющенко,
  • и многие другие.
Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 17:45

Фото: gov.kz

В программе мероприятия – захватывающие номера по мотивам любимых сказок – "Щелкунчик", "Золушка и Прекрасный Принц", "Красная Шапочка", а также фрагменты из классических балетов "Лебединое озеро" и "Русалочка".

Билеты доступны на сайте www.zakazbiletov.kz, ticketon.kz, sxodim.com.

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