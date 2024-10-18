Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане
Фото: unsplash
30 ноября 2024 года в Астане впервые состоится грандиозное международное ледовое шоу, которое соберет на одной площадке самых ярких и талантливых фигуристов мира.
Как передает Elordainfo.kz, в нем примут участие:
- двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко,
- чемпионка России, первая женщина, исполнившая четыре четверных прыжка в одном прокате Александра Трусова,
- чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Дмитрий Алиев,
- чемпионка Европы, победительница финала Гран-при Алёна Косторная,
- двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала Гран-при, четырехкратный чемпион Испании Хавьер Фернандес,
- серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров Гергий Куница,
- чемпион России среди юниоров Александр Плющенко,
- и многие другие.
Фото: gov.kz
В программе мероприятия – захватывающие номера по мотивам любимых сказок – "Щелкунчик", "Золушка и Прекрасный Принц", "Красная Шапочка", а также фрагменты из классических балетов "Лебединое озеро" и "Русалочка".
Билеты доступны на сайте www.zakazbiletov.kz, ticketon.kz, sxodim.com.
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