Ледовое шоу с мировыми звездами пройдет в Астане

Фото: unsplash

30 ноября 2024 года в Астане впервые состоится грандиозное международное ледовое шоу, которое соберет на одной площадке самых ярких и талантливых фигуристов мира.

Как передает Elordainfo.kz, в нем примут участие: двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко,

чемпионка России, первая женщина, исполнившая четыре четверных прыжка в одном прокате Александра Трусова,

чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Дмитрий Алиев,

чемпионка Европы, победительница финала Гран-при Алёна Косторная,

двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала Гран-при, четырехкратный чемпион Испании Хавьер Фернандес,

серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров Гергий Куница,

чемпион России среди юниоров Александр Плющенко,

и многие другие. Фото: gov.kz В программе мероприятия – захватывающие номера по мотивам любимых сказок – "Щелкунчик", "Золушка и Прекрасный Принц", "Красная Шапочка", а также фрагменты из классических балетов "Лебединое озеро" и "Русалочка". Билеты доступны на сайте www.zakazbiletov.kz, ticketon.kz, sxodim.com. Читайте также Ночные заморозки достигнут -7°С в двух областях Казахстана Названы лучшие добавки к каше В Туркестане отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева

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