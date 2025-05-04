В Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу"

В Туркестане на арене "Ледового дворца" впервые состоялось "Ледовое шоу" с участием всемирно известных фигуристов и гордости нашей страны – Элизабет Турсынбаевой, сообщает Zakon.kz.

В рамках мирового тура на льду также выступили Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и более 20 других фигуристов. Олимпийские и европейские чемпионы и призеры подарили зрителям Туркестана яркое и незабываемое зрелище.

Возглавила делегацию прославленный тренер Этери Тутберидзе – автор уникальных спортивных шоу.

Фото: акимат Туркестанской области

Участники мероприятия выразили радость, что такой эстетичный и утончённый вид искусства стал доступен зрителям Туркестана.

Фото: акимат Туркестанской области

Шоу, прошедшее в "Ледовом дворце", стало уникальным проектом, объединившим профессиональных спортсменов мирового уровня. Спортивные звезды представили зрителям свои особенные номера по фигурному катанию.

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, что в Туркестане также развивается зимний спорт. Чемпионы мирового уровня поделились своим опытом с молодыми спортсменами, вдохновив их на достижение высоких результатов, и внесли вклад в развитие туристического потенциала региона.