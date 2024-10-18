Как в Казахстане планируют исправить ситуацию с оповещением о землетрясениях

Инженер отдела мониторинга Института сейсмологии Андрей Нагин 18 октября 2024 года рассказал, почему нельзя сделать прогноз, когда и где произойдет землетрясение и как можно исправить эту ситуацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что нет четкого ответа на вопрос "когда будет землетрясение". Это связано с тем, что недра земли исследованы гораздо хуже, чем даже близлежащий космос.

"Процессы, происходящие в тектонических разломах, меняются настолько быстро, что предсказать их практически невозможно. После 23 января появились публикации о сложной ситуации в Институте сейсмологии. Мы провели аудит и выяснили, что институт функционирует: данные поступают, работают датчики, аналитики и сейсмологи. Однако не хватает должной обработки и автоматизации процессов, что снижает оперативность, которая также необходима для работы МЧС с последствиями. Им нужно моделирование и информация о наступлении (землетрясений. – Прим. ред.)", – озвучил Андрей Нагин.

Он подчеркнул, что также есть вопрос правильного информирования о землетрясениях.

"Задают вопрос, почему система постоянно отправляет сообщения и нельзя настроить это однократно. Этим сейчас занимается наше подразделение, ответственное за протоколы оповещения. Это очень важно, потому что, во-первых, люди должны понимать, что система работает. Даже если уведомления приходят не всем одновременно, они передают друг другу информацию о ее работе. Во-вторых, это процесс настройки, так как сам протокол требует внимания. Конечная цель – обработать исторических данные", – сказал Нагин.

По его словам, в Казахстане сохранились архивные данные по сейсмологической ситуации за 100 лет.

"Наблюдения ведутся с 1920 года, но все эти данные не обработаны. Если мы их проанализируем, то сможем создать очень умную нейросеть. Получая оперативные данные от текущих датчиков, а также от тех, которые планируется установить, мы сможем получить может не точное предсказание, но более точную оценочный балл уровня грозы. Это будет своего рода прогноз, показывающий высокий риск, но это не обязательно означает, что землетрясение произойдет, но это даст возможность всем службам реагировать очень правильно. Наша идея в том, чтобы система в случае совпадения высокой угрозы с наступлением толчком блокировала все коммуникации. Известна статистика, что своевременное отключение всех коммуникаций, таких как газ, вода, свет и так далее, сокращает минимум на 30% ущерб и количество жертв", – озвучил он.

По его словам, система в конечном виде будет устройством персонального оповещения, которое они условно называют "коробочка". Оно будет получать оценку уровня угрозы, которую смогут получать пользователи.

"Дело в том, что не каждый услышит сообщение через телефон или громкоговоритель на улице. Это устройство станет вашим личным источником информации и сможет управлять умным домом или подъездными системами, блокируя превентивно коммуникации в случае опасности. Это результат работы интеллектуальной системы, архива, аналитики института. Технология будет реализована в виде простой коробочки, которая работает быстрее телефона, так как она устроена по-другому", – дополнил Андрей Нагин.

Он заявил, что в телефонах есть множество проблем с передачей данных и операционными системами, поэтому устройство, которое они планирует сделать, будет автономным.

"У вас дома будет висеть коробочка с индикатором угрозы – шкалой или цифрой. Например, если на шкале 10-бальная система, и несколько дней подряд вы видите 5-6 баллов, а затем начинается землетрясение, это значит, что вероятность сильных толчков высока. В этом случае нужно действовать: отключать коммуникации, эвакуироваться. Но если на шкале 1-2 балла, и вы почувствовали легкие толчки, можете не беспокоиться и спокойно продолжать спать. Полное предсказание невозможно, но математические модели позволяют оценить риски на основе огромного количества данных. Вручную такую обработку сделать невозможно", – продолжил Андрей Нагин.

Он поделился, что возлагают большие надежды на эту систему и акиматы, МЧС и другие службы смогут получить хоть что-то, потому что сейчас хоть и ведется научная работа, но не видно конечных результатов этой работы.

"Многие люди считают, что сейсмологи ничего не делают. Но на самом деле они проводят исследования, просто, например, могут сказать, что тектоническая плита сдвинулась на 20,1 см. Для обычных людей это не имеет значения и непонятно – что это значит? Всех интересует один вопрос: будет ли землетрясение? Ответ – да, будет, но мы не знаем когда. В любой точке земного шара может произойти землетрясение, но мы не знаем когда", – резюмировал Андрей Нагин.

Ночью 17 октября в городе Алматы зафиксировали землетрясение.

