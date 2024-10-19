В Усть-Каменогорске произошло возгорание утеплителя
Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорск по улице проспект Абая на территории одной из ТОО с наружной стороны здания произошло возгорание утеплителя, сообщает Zakon.kz.
По иформации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно предотвратили распространение огня и ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что загорелась кровля в популярном ресторане Алматы. Пожар локализовали. Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, пожар мог стремительно распространиться на все здание, но огнеборцам удалось отстоять здание от уничтожения.
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