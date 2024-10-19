В Усть-Каменогорске произошло возгорание утеплителя

Фото: МЧС РК

В Усть-Каменогорск по улице проспект Абая на территории одной из ТОО с наружной стороны здания произошло возгорание утеплителя, сообщает Zakon.kz.

По иформации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно предотвратили распространение огня и ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. "Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что загорелась кровля в популярном ресторане Алматы. Пожар локализовали. Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, пожар мог стремительно распространиться на все здание, но огнеборцам удалось отстоять здание от уничтожения. Читайте также Более 10 тысяч деревьев высадили алматинцы во время акции "Жарқын күз"

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