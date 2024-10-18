Пожар в популярном ресторане Алматы локализовали на площади в 250 квадратных метров

Пожар, разгоревшийся в Медеуском районе Алматы, в известном ресторане Chechil, локализовали на площади в 250 квадратных метров в 23:30, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, пожар мог стремительно распространиться на все здание, но огнеборцам удалось отстоять здание от уничтожения.

"Сложности тушения пожара заключались в том, что здание с повышенной горючей загрузкой-выполнено полностью из деревянных строительных конструкций, пожарные производили вскрытие кровли бензорезом, использовались тепловизоры для обнаружения скрытых очагов горения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы.