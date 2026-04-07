Новые стандарты: застройщики Астаны создают общественные пространства

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых общественных пространств.

"Создаем новые точки притяжения – комфортные, современные пространства для жителей и гостей столицы. Уже стартовали работы по благоустройству общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В скором времени начнутся работы и по масштабному преображению дворов.

В благоустройство также привлекаем частные средства. Один из ярких и масштабных примеров – парк "Самал".

В квадрате пр. Аль-Фараби – ул. Керей и Жанибек хандары – ул. Бухар Жырау формируется современная жилая застройка с акцентом на качественную городскую среду. В центре квартала реализован парковый кластер – два новых пространства объединены в единое общественное пространство под названием "Самал парк".

Сегодня это полноценный парк, органично встроенный в жилую среду района и ориентированный на повседневную жизнь горожан.

На территории предусмотрены: прогулочные пешеходные маршруты, зоны отдыха и тихого досуга, современные игровые площадки, пруд, мостики и смотровые точки.

Парк "Самал" становится точкой притяжения района – местом для прогулок, отдыха и общения. Данный парк будет открыт в этом году.

Со стороны города мы также ведем масштабные работы по благоустройству общественных и дворовых пространств.

Только за последние годы благоустроили порядка 500 общественных пространств и дворов. При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению города", – написал Женис Касымбек.