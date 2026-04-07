#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Новые стандарты: застройщики Астаны создают общественные пространства

Застройщики Астаны создают общественные пространства, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 16:19
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых общественных пространств.

Об этом передает официальный сайт столичного акимата.

"Создаем новые точки притяжения – комфортные, современные пространства для жителей и гостей столицы. Уже стартовали работы по благоустройству общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В скором времени начнутся работы и по масштабному преображению дворов.

В благоустройство также привлекаем частные средства. Один из ярких и масштабных примеров – парк "Самал".

В квадрате пр. Аль-Фараби – ул. Керей и Жанибек хандары – ул. Бухар Жырау формируется современная жилая застройка с акцентом на качественную городскую среду. В центре квартала реализован парковый кластер – два новых пространства объединены в единое общественное пространство под названием "Самал парк".

Сегодня это полноценный парк, органично встроенный в жилую среду района и ориентированный на повседневную жизнь горожан.

На территории предусмотрены: прогулочные пешеходные маршруты, зоны отдыха и тихого досуга, современные игровые площадки, пруд, мостики и смотровые точки.

Парк "Самал" становится точкой притяжения района – местом для прогулок, отдыха и общения. Данный парк будет открыт в этом году.

Со стороны города мы также ведем масштабные работы по благоустройству общественных и дворовых пространств.

Только за последние годы благоустроили порядка 500 общественных пространств и дворов. При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению города", – написал Женис Касымбек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: