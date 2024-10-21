Сотни тысяч тенге отдали алматинцы за помощь в получении жилья и поступлении в вуз на грант

В Алматы задержали женщину, подозреваемую в серии "универсальных" мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

С заявлениями в отношении 41-летней женщины в полицию обратились 10 человек.

"Согласно данным потерпевших, кому-то она предлагала свою помощь в получении жилища по государственном программе, кому-то – поступление в вуз на грант. Каждый раз женщина оценивала свои услуги в сотни тысяч тенге. Однако обещания не выполнила. В отношении подозреваемой следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества. Сейчас следствием устанавливается причастность задержанной к возможным аналогичным эпизодам", – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Уланбек Абулхайыр.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

20 октября сообщалось о задержании в Астане жительницы Павлодара, которая продавала несуществующую мебель.