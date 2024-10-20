Жительница Павлодара продавала астанчанам мебель из воздуха

В Астане задержали жительницу Павлодара, которую подозревают в серийном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Девушку вычислили в ходе оперативно-профилактического мероприятия.

"Жительница Павлодара организовала "бизнес" по продаже несуществующей мебели. Объявления о продаже недорогих предметов быта 30-летняя девушка размещала на сайте OLX. Она предлагала желающим перевести небольшую предоплату – от 5 до 30 тысяч тенге – через мобильный банкинг", – рассказали в пресс-службе МВД.

В данный момент в полицию обратилось около 10 граждан, которые заявляют об обмане со стороны жительницы Павлодара. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Столичные правоохранители напоминают, что в связи с участившимися случаями интернет-мошенничества в Астане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Stop-мошенничество". С начала года в городе зафиксировали около четырех тысяч подобных случаев.

Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова рассказала, что тоже стала жертвой мошенников, и напомнила, что нужно делать, чтобы злоумышленники не получили доступ к персональным данным.